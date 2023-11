Milan-Juventus, Parolo: “Senza i titolari i rossoneri fanno fatica”

Parolo è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della sconfitta del Milan contro l’Udinese. Ecco le sue parole

Una partita brutta per il Milan: contro l'Udinese arriva un'altra sconfitta al termine di quattro gare davvero deludenti. I rossoneri non sono riusciti a creare e fare vedere un bel gioco. Che i problemi arrivini dalle alternative? Parolo ha parlato negli studi di DAZN per parlare della sconfitta dei rossoneri contro i bianconeri. Ecco il suo pensiero.