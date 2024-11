Milan-Juventus, Luca Toni: “Morata centravanti, non prima punta”

L'ex calciatore Luca Toni, ospite come opinionista per DAZN, ha commentato Milan-Juventus analizzando la prestazione delle due squadre

Il big match tra Milan e Juventus si è concluso tra i fischi di San Siro, ma di "big" si è vista solo una grande noia. I 90 minuti sono stati una lunga attesa, con i rossoneri che hanno registrato un'unica conclusione in porta, giunta all'ultimo minuto e senza s pericoli per il portiere avversario. Un’occasione sprecata per la squadra di Fonseca, che avrebbe dovuto assolutamente vincere per riavvicinarsi alla vetta della classifica. Ora, con questo pareggio, il distacco rischia di aumentare ulteriormente. Al termine della gara, l'ex calciatore Luca Toni, ospite come opinionista per DAZN, ha commentato la partita analizzando la prestazione delle due squadre. Ecco, di seguito, le sue parole.