Milan-Juventus, Krunic: “Siamo diventati una squadra vera e forte”

MILAN NEWS – Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a pochi minuti dal big match Milan-Juventus di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Krunic:

Sulla terza partita in sette giorni: “Ci siamo preparati come per tutte le altre partite. Sono l’aspetto mentale ora siamo più forti di prima, questa partita arriva al momento giusto per noi. Fisicamente non è facile ma andiamo avanti con l’entusiasmo”.

Sul clima nel gruppo rossonero: “Siamo finalmente diventati una squadra vera e forte. Supportiamo sempre i nostri compagni, è la strada giusta”.

Sul momento di fare qualcosa in più: “Se c’è un momento giusto è questo, è il nostro miglior momento dall’inizio della stagione. Stasera possiamo e dobbiamo fare una bella partita e continuare sulla nostra strada come abbiamo fatto fino ad adesso”.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E BIANCONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>