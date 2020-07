Milan-Juventus, Krunic: “Siamo concentrati sul finire bene il campionato”

MILAN NEWS – Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ a pochi minuti dal big match Milan-Juventus di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Krunic: “Se le voci societarie e di panchina danno fastidio? No, siamo concentrati su noi stessi per finire questa stagione. Le voci non le sentiamo, siamo concentrati su noi stessi e sul finire il campionato nel modo giusto per come lo meritiamo. Abbiamo lavorato tutto il tempo per questo”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E BIANCONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

