Milan-Juventus, Graziani attacca Fonseca: e gli dà un consiglio non scontato su Camarda

"I fischi di San Siro? Anche in tempi diversi non ho mai capito come Fonseca gestisce la squadra. Se vuoi provare a vincere, metti dentro Camarda. Può dare una mano in più a Morata. E' più spesso fuori dall'area. Invece lui continua a mantenere un atteggiamento che a me non piace. Non dico che avrebbe potuto vincere il Milan. Ha giocato una delle peggiori partite della stagione. La Juve esce contenta nonostante tutto, il Milan tra i fischi. Ma come si fa? Una partita come questa importantissima. Il Milan deve recuperare una partita, ok. Ma se non vince col Bologna si rischia una situazione drammatica. Milan fuori dalla lotta scudetto? Sì. E' talmente attardato che non so che girone di ritorno debba fare...". LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal è davvero così pessimo? Ecco il dato sorprendente che gli dà ragione >>>