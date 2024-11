Milan-Juventus, Fonseca: “Abbiamo giocato troppo in sicurezza”

Sulla mancanza di energia: "È stata una partita molto tattica per entrambe le squadre. Abbiamo avuto troppo rispetto per la Juventus e loro hanno avuto troppo rispetto per noi. Sappiamo che questa squadra difende molto bene e non è facile avere opportunità contro di loro. In quelle che abbiamo avuto non abbiamo rischiato. Non è facile contro di loro. Non abbiamo rischiato l'ultimo passaggio. Difensivamente abbiamo fatto bene e non dimentichiamoci che questa squadra ha fatto quattro gol all'Inter. Quando abbiamo la possibilità però noi dobbiamo rischiare. Non abbiamo rischiato tanto. Mi sembra che la squadra abbia avuto sempre la volontà di giocare in sicurezza. Se vogliamo segnare di più dobbiamo fare di più. Il sentimento che ho io è che oggi non abbiamo rischiato".