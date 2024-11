Fofana: “Milan-Juventus? Come un derby con tanta intensità ovunque”

Youssouf Fofana , centrocampista francese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Monaco , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE )

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su Milan-Juventus , prossimo impegno dei rossoneri di Paulo Fonseca in campionato.

«L’anno scorso l’ho vista in televisione anche perché c’erano tanti francesi. E’ come un derby con tanta intensità in campo e sugli spalti», ha spiegato Fofana alla 'rosea'. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Jovic, futuro lontano dal Milan: la probabile destinazione >>>