Milan, Cuoghi: “Non è da Scudetto. Non comprendo l’atteggiamento”

Milan, Cuoghi: "Con la Juventus zero rischi. Non è comprensibile..."

"Il Milan non sta facendo bene, ha meno punti dello scorso anno. Il Milan sta facendo male con alcuni giocatori. La squadra c'è ma troppi bassi rispetto agli alti. Ha fatto una bruttissima partita, non ha voluto rischiare niente ma non capisco il motivo. La Juve non aveva l'attaccante, quando sai che davanti non ha niente devi tentare qualcosa di più. Non è comprensibile l'atteggiamento. Per me il Milan non è assolutamente da Scudetto, come dice Fonseca. Lo dicono i numeri".