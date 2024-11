Cosmi: “Milan-Juventus è stata bruttissima. Ora i rossoneri …”

Del match di sabato pomeriggio Milan-Juventus , finito 0-0 , ha parlato Serse Cosmi , ex allenatore di diverse squadre come Brescia, Palermo, Trapani ed i croati del Rijeka . Ecco le parole di Cosmi, ai microfoni di Radio Serie A, riguardanti la partita.

"Milan-Juventus è stata una bruttissima partita, forse è andata meglio alla Juve che ha pareggiato in trasferta e conquistato un punto a Milano. Però non ci poteva stare una partita così brutta: il Milan ora è già attardato di diversi punti da cinque-sei squadre e quindi deve subito dare una marcia alta e che duri per parecchio tempo, altrimenti rischia di non raggiungere le prime del campionato".