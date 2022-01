Milan-Juventus, Caressa: “Possibile San Siro vuoto? Regola senza senso”

Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato dello stadio di San Siro vuoto in occasione di Milan-Juventus di Serie A. Queste le dichiarazioni

Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato dello stadio di San Siro vuoto in occasione di Milan-Juventus di Serie A. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "E' possibile vedere un Milan-Juventus con lo stadio vuoto? Io sono andato a vedere Lundini in settimana con il teatro pieno. E' una regola senza senso: San Siro ha 80mila posti, lo stadio del Venezia ne ha meno di 10mila e in entrambi gli stadi entrano 5000 persone E' una regola senza senso".