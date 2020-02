Milan-Juventus, Calabria al 45′: “Dobbiamo concludere la gara vincendo”

NEWS MILAN – Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ nell’intervallo del match Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Calabria: “100^ presenza in rossonero? Sì, ma ora questo non mi interessa. Dobbiamo finire la partita come l’abbiamo iniziata e di concluderla meglio, vincerla”. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Maurizio Sarri, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android