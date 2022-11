Milan, Buffon: “Quel rigore di Nesta aveva qualcosa di speciale”

Da oggi, mercoledì 9 novembre è disponibile, in esclusiva sull'app di DAZN, il docufilm che celebra le notti rossonere in Champions League , nel periodo tra il 2003 e il 2007.

L'ex portiere della Juventus ricorda la finale persa con i bianconeri a Manchester, parlando del rigore di Alessandro Nesta . Quello per Gigi non fu un rigore come tanti.

Sulla finale del 2003: "Nel calcio di rigore di Nesta c'è qualcosa, credetemi, di soprannaturale. Sandro batte il rigore, io lo intuisco e per cui vado sulla palla con la certezza quasi totale di aver parato il rigore. Mentre la palla arriva ha un cambiamento quasi impercettibile, quasi come si alzasse e allargasse proprio negli ultimi due metri, una cosa che nei rigori non capita mai".