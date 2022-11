Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Accordo verbale con Raveyre”

Il Milan avrebbe piazzato un colpo di calciomercato per il prossimo futuro: Noah Raveyre , classe 2005 , giovane portiere francese del Saint-Etienne , infatti, avrebbe già trovato un accordo verbale con il club di Via Aldo Rossi. Lo riporta, in Francia , il collega Sébastien Denis di 'FootMercato'.

Raveyre, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe dato in partenza da 'Les Verts', così come molti altri compagni di una società che attraversa un periodo di crisi dopo la retrocessione in Ligue 2. Nell'impossibilità di ottenere un contratto da professionista in patria, dunque, Raveyre avrebbe deciso di accettare la proposta del Milan.