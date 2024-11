Milan-Juventus 2012, Buffon sul gol di Muntari: “Ho detto un’altra verità”

Queste sono le parole di Buffon: "Galliani mi ricordò di quell'episodio e mi chiese 'Buffon, ma se Lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?' ed io gli ho detto 'Assolutamente no'. Non me ne sono accorto ed è la verità, sfido chiunque a capire se, nel giro di mezzo secondo, la palla entra o non entra. Non me ne sono accorto perché ero in terra e non in piedi. Ho detto un'altra verità dicendo che, se me ne fossi accorto, in quel momento non l'avrei mai detto". LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan con il dubbio Emerson Royal: le ultime news >>>