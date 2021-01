Milan-Juventus, Ancelotti: “Opportunità di allungare il passo” | Serie A News

Ancelotti ha parlato alla vigilia di Milan-Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, attuale manager dell’Everton ma ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. In merito a Milan-Juventus, big match di Serie A in programma domani sera a ‘San Siro‘, ecco le dichiarazioni di Ancelotti.

“Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Zlatan Ibrahimović, la Juventus ha dato segnali di consolidamento”. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>