Juventus-Milan 2003, Gandini: “Ecco la nostra scaramanzia sulle maglie”

MILAN NEWS – Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha parlato della finale di Manchester 2003 in diretta Instagram con Luca Serafini. Ecco un curioso retroscena legato alle magliette indossate durante la partita: “Una cosa particolare che ricordo fu la scelta delle magliette. Abbiamo giocato con due maglie praticamente identiche, noi avevamo la storica dichiarazione di voler giocare le finali in bianco. Insistemmo in maniera esagerata che le maglie bianconere della Juventus con il pantaloncino nero non avevo nulla a che vedere con il nostro bianco. Quando poi le vedemmo in campo ci rendemmo conto di aver un po’ esagerato“.

