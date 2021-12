Milan, Junior Messias: “Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A”

Junior Messias, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset ha parlato della sua stagione

Junior Messias, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Messias ha parlato anche della sua stagione: "Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A. Un giocatore non si valuta dopo due sole partite, bisogna aspettare tutto il campionato. Io sto cercando di migliorare, non sono ancora al 100%, non ho ancora dimostrato quello che so fare. Sto cercando di ritrovare il prima possibile la forma migliore". Milan, sulla trequarti un colpo per far sognare i tifosi! Le ultime >>>