Milan, Jordan: “Vi spiego perché Donnarumma deve restare”

ULTIME NEWS MILAN – Joe Jordan, ex attaccante inglese del Milan, è stato intervistato da ‘TuttoMercatoWeb’. Ecco cosa ha detto sulla permanenza di Gianluigi Donnarumma: “E’ un ottimo portiere che ha già giocato tante partite. Ma è ancora molto giovane, ha una carriera davanti a sè. E a mio parere il Milan è ancora un grande club, pieno di fascino e che si risolleverà. Ecco, secondo me può ancora restare al Milan perché ha tempo per vincere con i rossoneri“. Jordan ha anche parlato di Zlatan Ibrahimovic: ECCO LE SUE DICHIARAZIONI >>>

