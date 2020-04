Joe Jordan: “Ibrahimovic? Non mi ha sorpreso, deve rimanere al Milan”

NEWS MILAN – Joe Jordan, ex attaccante rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del rendimento avuto in questa seconda parte di stagione al Milan. Ecco cosa ha detto : “Ibrahimovic’ Per me non è stato una sorpresa perchè in ogni club ha sempre lasciato il segno. Spero continui così”.

Sul suo futuro: "Se cercherei di trattenerlo al Milan? Certo, è ancora un giocatore molto importante e lo terrei. E' un esempio per lo spogliatoio e ha ancora una gran voglia. Sa trascinare i compagni".