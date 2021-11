Milan, Jacobelli: “Tonali garanzia. Si è visto in forma anche con l’Italia”

Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport', ha parlato dell'ottimo momento vissuto da Sandro Tonali sia con il Milan che con la Nazionale

Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport', ha parlato dell'ottimo momento vissuto da Sandro Tonali sia con il Milan che con la Nazionale. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Tonali è una garanzia, è uno dei protagonisti di questa prima parte della stagione del Milan. Quando è entrato in campo contro la Svizzera ha dimostrato di essere in grande forma".