Jacobelli: “Se il Milan farà il Milan avrà ottime possibilità di passare”

“Servirà un grande Milan come quello dell’andata, a Firenze c’è stata una brusca frenata ma io credo che questa qualificazione che manca da dodici anni sia alla portata di mano. Il Tottenham però in casa si trasforma, è abituata a dare il meglio di sé in quel meraviglioso stadio. L’ambiente sarà particolarmente caldo ma se il Milan farà il Milan avrà ottime possibilità di passare. Avere un’italiana già certa ai quarti sarebbe un motivo di grande conforto per il calcio italiano in attesa poi di Napoli e Inter.”

“No, assolutamente no. L’esperienza di Conte al Tottenham è positiva, è una squadra in lizza per qualificarsi alla prossima Champions. Credo che la sua scelta di rientrare in Italia sia legata a motivi personali, sente la lontananza dalla famiglia e non gli mancherebbero offerte in Italia se volesse tornare. Il Milan? Diciamo che Pioli merita la panchina del Milan per quanto fatto negli ultimi anni, se poi riesce a qualificarsi ai quarti di Champions compie un’altra impresa. La Roma lo ha già cercato in passato, ma in questo momento qualsiasi tipo di discorso sul futuro di un allenatore è assolutamente prematuro.” Rinnovo Leao, Tottenham-Milan la partita della verità