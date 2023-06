Milan, Jacobelli: “Importante trovare un’alternativa a Giroud”

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha molti buchi da coprire. Uno dei più importanti è quello della punta, con i rossoneri che non potranno continuare ad affidarsi al solo Olivier Giroud. Xavier Jacobelli, noto giornalista, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 parlando proprio del calciomercato del Milan in attacco. Ecco le sue parole.