Milan, Jacobelli: “Mi auguro che il derby non sia decisivo per Pioli”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del calciomercato, compreso i movimenti del Milan e il caso Zaniolo. Ecco le parole a TMW Radio.

Su Skriniar: "Skriniar sarà in tribuna questa sera e capiremo se la scelta sarà legata a qualche dinamica di mercato, dato che il mercato francese chiude più tardi. La scelta di non averlo ceduto la scorsa estate è stata probabilmente legata al fatto che la dirigenza fosse convinta che sarebbe arrivato il rinnovo. Comunque vada l’Inter sopravviverà anche senza di lui".

Su Amrabat: "È una vicenda inaccettabile. Un tecnico come Xavi non può permettersi di chiamare un giocatore sotto contratto con un’altra squadra a poche ore dalla fine del mercato. Se il Barcellona vuole Amrabat si presentasse con un’offerta valida, dato che il prestito con diritto di riscatto non può convincere. Lo stile Catalano sembra essersi un po’ appannato negli ultimi anni".

SuZaniolo: "La vicenda mi ha creato molta malinconia, perché non mi aspettavo che il giocatore potesse andare ad infilarsi in un vicolo cieco. Adesso bisognerà cercare un modus vivendi tra lui e la società, perché il calciatore è comunque un patrimonio della Roma e della Nazionale. In situazioni simili in ogni caso la comunicazione in questa circostanze è estremamente importante, soprattutto nell’era social in cui viviamo".

Se il derby sarà decisivo per il Milan e Pioli: "Mi auguro di no, perché Pioli ha già vissuto un momento estremamente complicato, con quell'Atalanta-Milan 5-0 del 2020, da cui poi si è ripartito. La sconfitta con il Sassuolo ha messo in mostra tutte le difficoltà dei rossoneri. Anche Leao faccia chiarezza se ha intenzione di firmare il rinnovo o no. Io probabilmente cederei lo al miglior offerente per non rischiare di perderlo a parametro zero".