Jacobelli: “Il Milan ha cambiato i propri connotati. La Juventus …”

Il giornalista bergamasco Xavier Jacobelli ha rilasciato delle dichiarazioni sulla corsa scudetto 2023-2024. Secondo lui il calciomercato di quest'anno darà importanti segnali per quello che le squadre italiane vogliono per il proprio futuro. Alcune di queste, come ad esempio il Milan di Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri , secondo Jacobelli possono confermare il proprio status di grande squadra e dimostrerebbero di star crescendo sempre di più indirizzandosi verso una dimensione internazionale.

Jacobelli: " Il Milan ha cambiato i connotati, Il Napoli resta avanti per Osimhen..."

La sua intervista presso TMW Radio ha principiato parlando della situazione legata a Romelu Lukaku, ormai promesso sposo della Roma. Ecco le sue parole: "Negli ultimi mesi all’Inter ha dimostrato di essere ancora decisivo. Se c’è un momento per chiudere un’operazione del genere è questo, perché ci sono tante situazioni che potrebbero agevolare il trasferimento. Innanzitutto il rapporto di separato in casa con il Chelsea, il quale sa che se questo giocatore dovesse continuare a rimanere fermo continuerebbe a svalutarsi. In più penso che Lukaku smani per tornare in Italia, anche in virtù del decreto crescita, che potrebbe agevolare tutti. Inoltre non ci sono da dimenticare gli ottimi rapporti tra i Friedkin e Boehly”.