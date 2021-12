Milan, Ivan Basso: “Se vinciamo lo scudetto porto Pioli in bici”

Ivan Basso ha fatto una promessa in caso di scudetto: l'ex ciclista e tifoso del Milan porterebbe Stefano Pioli in bicicletta

Ivan Basso, ex ciclista e tifoso del Milan, ha fatto una promessa curiosa in caso di vittoria dello scudetto. Presente ai 'Gazzetta Sports Awards', è stato raggiunto dai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Ecco le dichiarazioni: "Sono tifosissimo del Milan, vivo vicino Milanello e vivo la squadra, sono molto felice perché si vede che la squadra lavora molto bene con un allenatore molto bravo, tra l'altro ciclista praticante. Sono sicuro il Milan potrà lottare fino all'ultimo, può vincere lo scudetto e spero di festeggiarlo. Pedalata con Pioli in caso di scudetto? Tutto quello che vuole, basta vincere lo scudetto. Lo porto io dietro (ride, ndr). Ibrahimovic? Lui è un pedalatore, come Indurain". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer