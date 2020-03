Milan, Inzaghi: “La maledizione della 9? Con Ibrahimovic finirebbe”

ULTIME NEWS MILAN – ‘Maledizione della numero 9’? Filippo Inzaghi non crede a questa leggenda. L’ex bomber rossonero, che ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha suggerito la giusta cura alla sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni: “E’ chiaro che indossare la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti. Ma non credo nella maledizione: se la mettesse Ibrahimovic sarebbe già finita. Se la mettono i grandi giocatori la maledizione scompare. Non era giusto ritirare la mia maglia, non l’ha fatto con Van Basten e quindi era impossibile. Sono sempre contento quando il Milan vince e spero possa ritornare presto in alto”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

