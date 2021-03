Milan, Inzaghi è sicuro: “L’anno prossimo giocherà la Champions League”

Milan, la fiducia di Inzaghi

Filippo Inzaghi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha messo l’accento sulla forza della squadra di Pioli e si è dimostrato ottimista per quanto concerne il proseguo della stagione.

“Il Milan sta facendo un campionato strepitoso e sono colpito dall’entusiasmo che trasmette quando gioca. Si vede che i ragazzi hanno voglia di correre, di attaccare, di riportare in alto il club. Sono sicuro che l’anno prossimo il Milan ritroverà il palcoscenico della Champions”. Non solo Champions League, ma anche calciomercato: è sfida ai big club per un centrocampista.