Il grande ex bomber di Inter e Milan, Christian Vieri, ha rilasciato un'intervista esclusiva sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il doppio ex, protagonista in passato di una breve parentesi in rossonero nel 2005 e di una lunga epopea sull'altra sponda del Naviglio con 123 gol in 190 partite, ha analizzato i temi caldi del rientro dalla sosta Nazionali, tracciando le gerarchie per la corsa Scudetto, la qualificazione in Champions League e soffermandosi sul nuovo centravanti del Diavolo, Gonçalo Ramos.

La griglia Champions e le insidie del campionato secondo 'Bobo'

Esaminando il tabellone della prossima giornata di, Vieri ha evidenziato come il calendario metta subito di fronte sfide delicate e ricche di insidie. Tra queste spiccano un Como-Roma che si configura ormai come un vero e proprio scontro d'alta classifica e un Inter-Parma che potrebbe nascondere più di qualche ostacolo imprevisto per la formazione guidata da Cristian Chivu.

Proprio in ottica scudetto, l'opinione di 'Bobo' rischia di far discutere l'ambiente milanista. Secondo l'ex attaccante della Nazionale italiana, infatti, sia il Milan sia la Juventus – più che per il titolo di Campioni d'Italia – sono due squadre destinate a dire la loro esclusivamente nel serrato duello per agguantare un posizionamento nella prossima edizione della Champions League, ridimensionando parzialmente le ambizioni tricolori dei rossoneri e dei bianconeri.

L'elogio a Gonçalo Ramos: "Il Milan ha un grande centravanti, ma va servito"

"Con Gonçalo Ramos, si è visto anche con il Portogallo, il Milan finalmente, dopo anni, ha trovato un grande centravanti. Che però, come tutti i centravanti, ha bisogno di essere cercato di più. Vuoi i gol? Più palloni da giocare. Altrimenti diventa difficile dire se potrà fare bene o no".

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Nonostante lo scetticismo sulla corsa al vertice della classifica, Vieri ha speso parole di assoluto entusiasmo per il colpo dell'ultimo calciomercato estivo del Milan, che ha strappatoal PSG per l'importante cifra di 74 milioni di euro più bonus. Il portoghese, reduce da ottime prestazioni con la maglia della propria selezione lusitana, ha convinto appieno l'ex bomber, che ha però voluto lanciare un chiaro consiglio tattico a Rúben Amorim:Una sentenza da vero specialista d'area di rigore: le qualità della punta non si discutono, ma per sbloccare definitivamente il suo potenziale realizzativo in Serie A sarà fondamentale incrementare i rifornimenti da parte dei compagni.