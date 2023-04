Milan-Inter, Lanzoni (speaker): “Sarà spettacolare. Mi sto preparando”

Su Milan-Inter : "Sarà spettacolare. Stavolta due pareggi non bastano...".

Su un nome da chiamare il 10 maggio : "Con questo Milan, scegliere è quasi impossibile: nel cammino in Champions c’è la firma di tutti. Certo, Leao oggi è la bellezza del gioco libero, l’imprevedibilità dell’istinto. Il suo sorriso ci ricorda che è il calcio è un gioco".

Su come si preparerà: "Ho un vocal coach che mi assegna esercizi anche prima delle partite. Poi però le squadre vanno in campo e io non passo mai dalla logica, anche a costo di perdere la voce: al gol del Milan deve venire giù San Siro. Speriamo che tutto quel fiato risparmiato vent'anni fa possa essere usato al meglio...".