Caputo: “Scudetto? Inter avanti, Juve bene con Motta. Su Milan e Roma…”

" Non mi aspettavo una situazione del genere ma questo fa parte del nostro mondo e del nostro lavoro . E' la prima volta che mi trovo svincolato, in vent'anni non mi è mai successo ma è stata una scelta... Forzata. Mi è dispiaciuto tanto . Però guardo avanti e al futuro. Io voglio giocare, se non gioco... Mi innervosisco. Da attaccante solo se gioco segno e posso dare il massimo ."

Caputo risulta stranito e ha voglia di tornare in campo al più presto. Non è abituato a stare svincolato e ha bisogno di tornare al più presto a fare gol.

Sullo scudetto

"Diciamo che l'Inter ha una marcia in più in questo momento in campionato ma stiamo attenti anche alla Juventus, sta facendo un grande percorso, ha un allenatore come Motta che mi piace tanto. E poi il Napoli: Conte lo conosco, è un martello... Poi Milan, Roma, si sono tutte rinforzate. Ci sarà tempo per vedere come andrà il campionato".