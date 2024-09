Jugovic: “Inter favorita, Juve e Napoli in corsa”. Milan fuori dai giochi?

L'inter non ha cambiato allenatore e si mostra ancora efficace e coesa come l'anno scorso, rimane la squadra da battere. La Juventus ha fatto un ottimo calciomercato e con Thiago Motta sembra aver trovato la quadra per far funzionare il gioco bianconero. Mentre il Napoli ha preso un allenatore che è abituato a vincere. Niente menzioni per il Milan di Fonseca. I rossoneri sono partiti male e per Jugovic non saranno tra le squadre che lotteranno fino alla fine per il titolo. LEGGI ANCHE: Francia-Italia, le pagelle della nostra redazione >>>