Milan-Inter, Helveg: “La squadra di Inzaghi ha molto più da perdere”

Thomas Helveg, ex terzino di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de L'Interista. In primo piano ovviamente il derby, gara in programma domenica sera a San Siro: "Il derby rimane una partita importantissima, sempre. L'Inter insegue, con un distacco di 7 punti, sicuramente farà la differenza vincere o perdere perché potrebbe cadere a 10 punti o tornare in corsa per lo scudetto. Penso che i nerazzurri vorranno partire forte, andando all'attacco, anche se il Milan avrà la maggior parte dei tifosi dalla sua visto che è in casa. La squadra di Inzaghi ha molto di più da perdere. Al contrario al Milan anche un pareggio potrebbe andare bene, anche se ovviamente cercherà i 3 punti. Sarà una bella sfida, imprevedibile".