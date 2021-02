Milan-Inter, Donnarumma: “Derby? Spero lo decida Ibrahimovic | News

Milan, Donnarumma parla del derby

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’intervista integrale andrà in onda nelle prossime ore. In questo breve estratto, l’estremo difensore rossonera parla del derby, in programma tra due giorni a San Siro.

“E’ una bella emozione, era da tempo che non si viveva un derby con questa classifica.Siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Spero che faremo una grande partita, se chiudo gli occhi spero che Ibrahimovic la decida”.

