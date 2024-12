Abodi sulle curve di Milan e Inter: “Non mi aspetto delle sanzioni”

Su Del Piero: "Alessandro Del Piero è una figura che non si discute dal punto di vista della qualità della persona, ha dimostrato di saper esprimere qualità non soltanto in campo ma anche fuori. Il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate o turbate, quindi da parte mia mi fermo al giudizio sulla persona. È giusto che il sistema federale trovi la risposta per i prossimi quattro anni attraverso l’identificazione di una persona e che deve concretizzarsi con un programma da realizzare". LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>