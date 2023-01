Milan, Incocciati: “De Ketelaere sembra introverso, soffre caratterialmente”

L'ex calciatore Beppe Incocciati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, e si è soffermato in modo particolare sul momento che sta vivendo il Milan e in modo particolare Charles De Ketelaere . Di seguito le sue parole.

Sul momento del Milan: "L'atteggiamento ha compromesso il risultato. Non è stato preso con la giusta concentrazione l'impegno di Coppa Italia. Leao ed Hernandez fanno la differenza e quando non ci sono si sente. Quando incontri squadre agguerrite, che giocano sui tempi, devi sfoggiare caratteristiche di tecnica individuale per venire fuori da questa situazione. Il Milan non ha giocatori che possono garantire questo nei momenti utili. Vuoi per atteggiamento, vuoi per altro. Bisogna essere umili e dimostrare di essere bravi nei momenti più difficili".