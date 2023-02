Milan, Impallomeni su Son: “Se è in forma è una saetta”

Il Milan, oltre agli impegni in campionato, da cui comunque potrebbe passare la qualificazione per la Champions League della prossima stagione, continua ad essere in corsa proprio per la prima coppa europea per importanza. Dopo il successo nel match d'andata ora i rossoneri dovranno difendere il vantaggio anche al ritorno a Londra. In merito al prossimo match è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni, che ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, ha sostenuto come Son Heung-Min possa essere una saetta se in forma. Di seguito le sue parole.