Milan, Impallomeni: “Senza Leao e Theo fa fatica, il Napoli invece…”

Stefano Impallomeni , ex calciatore e attuale giornalista, ha parlato del Milan senza Rafael Leao e Theo Hernandez visto in occasione della partita contro la Cremonese. Se la squadra di Stefano Pioli fa tanta fatica senza due dei suoi uomini più rappresentativi, il Napoli continua a viaggiare anche senza Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Le parole di Impallomeni

"Mi ha un po' deluso quest'anno. Il tempo è un fattore, non ce ne hai troppo per ripeterti. Ho visto una luce più opaca, ho visto una squadra un po' frettolosa con la Cremonese. Una squadra come il Milan un buco lì dietro deve trovarlo per passare. Il Milan senza Hernandez e Leao non è lo stesso, mentre il Napoli senza Osimhen o Kvara va uguale". Mercato Milan, il nome del bomber per il futuro. Le ultime news >>>