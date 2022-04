Milan, Impallomeni: “Ibrahimovic? Per me continuerà a giocare”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni non ha dubbio sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic ? Lo svedese è incappato nell'ennesimo problema fisico della sua stagione e dovrà stare fermo almeno 7-10 giorni. I quasi 41 anni meritano ovviamente delle valutazione attente da parte dell'attaccante del Milan, ma ancora nulla è deciso. Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni invece non ha dubbi: Ibra continuerà a giocare. Quest'anno è stato sfortunato con i problemi fisici, ma se dovesse riprendersi potrete ancora dire la sua in Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

"Per me continuerà a giocare. Quest'anno è stato sfortunato, se riprende bene, si può ancora divertire in Serie A". Dall'Inghilterra: Elliott sta per vendere il Milan. Accordo vicino, le ultime news