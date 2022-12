Milan, Impallomeni: “Giroud e Hernandez potrebbero tornare carichi”

Il Milan ha portato ai Mondiali ben 7 giocatori. Di questi, due sono ancora in corsa per il titolo. Stiamo ovviamente parlando di Theo Hernandez e Olivier Giroud, entrambi in finale con la Francia. I rossoneri dovranno iniziare la seconda parte di stagione a gennaio contro la Salernitana. Ma come torneranno i due francesi? Entrambi sono stati sempre titolari con la Francia e hanno accumulato molti minuti sulle gambe.