Milan, il rimpianto di Capello: “Quando feci giocare Raducioiu e non Savicevic”

Fabio Capello ha raccontato l'unico rimpianto della sua carriera da allenatore. Ecco quando fece giocare Raducioiu e non Savicevic

Fabio Capello ha raccontato l'unico rimpianto della sua carriera da allenatore (clicca qui per leggere la nostra esclusiva a 'Don Fabio'). Ai microfoni de 'Il Giornale', l'ex Milan ha parlato della scelta di non far giocare Dejan Savicevic per mettere Florian Raducioiu. Queste le dichiarazioni: "L'unico rimpianto è quando non ho fatto giocare Savicevic a Tokyo nell'intercontinentale (1993, ndr) e abbiamo perso contro il San Paolo. Mi avevano detto che era squalificato ma poi a quattro ore dalla partita mi dissero che invece poteva giocare ma per non mancare di rispetto a Raducioiu, con cui avevamo preparato la partita, decisi di giocare con la formazione che avevo ormai in testa. La sua qualità avrebbe forse cambiato le sorti della partita".