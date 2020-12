Milan, il ds del Bodo Glimt: “Scudetto? Basta far giocare Hauge” | News

Ultime Notizie Milan News: Hauge, le parole del ds del Bogo Glimt

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha intervistato Aasmund Bjørkan, direttore sportivo del Bodo Glimt. Bjørkan, tra l’altro, è stato anche l’allenatore della squadra norvegese. Il tema ovviamente è Jens Petter Hauge, che sta crescendo in maniera esponenziale con il Milan. Ecco l’intervista.

Che cosa la colpì?

«Hauge aveva 7 anni, quel giorno dribblò tutti e segnò un paio di gol. Ricordo un ragazzino secco che palleggiava nel cortile di casa senza far mai cadere la palla. Un predestinato. Bastò una partita…».

La racconti.

«Nel 2016, in Coppa di Norvegia. Jens aveva 17 anni e per le giovanili era già sprecato. Un ragazzo di un altro pianeta. All’epoca ero l’allenatore del Bodoe, così lo convocai in prima squadra. “Stai tranquillo”, gli dissi. Segnò una tripletta in venti minuti, da quel giorno non è più uscito».

Poi è arrivato il Milan.

«L’avevano notato molto tempo prima, la gara di Europa League fu solo la scintilla. Lo volevano in Premier, Bundesliga e Serie A, ma eravamo in parola con Maldini. Il Milan può vincere lo scudetto, basta far giocare Hauge… È un fenomeno, ci pensa lui». E sorride.

