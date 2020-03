Milan, il consiglio di Inzaghi: “Date la maglia numero 9 ad Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan per ben undici stagioni, dal 2001 al 2012, autore di 126 gol in 300 gare, nonché allenatore della Prima Squadra rossonera nella stagione 2014-2015, ha parlato ieri del suo passato nel Diavolo ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha poi riportato uno stralcio delle dichiarazioni più interessanti di Inzaghi. Come quella, ad esempio, sulla presunta maledizione della maglia numero 9 del Milan che, dopo il suo addio, ha fatto vittime illustri. Ultima, in ordine di tempo, Krzysztof Piatek, ceduto a gennaio all’Hertha Berlino.

“A me viene da sorridere – ha detto Inzaghi -: mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la mettesse Zlatan Ibrahimovic la maledizione finirebbe immediatamente, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Marco van Basten e George Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a van Basten: è una maglia importante che tornerà a fare gol”.

Inzaghi ha poi concluso dicendo: “Con Ricardo Kaka abbiamo fatto insieme qualcosa di straordinario. Poi Andriy Shevchenko, ma anche Ibrahimovic è un grandissimo giocatore: eravamo una grande coppia”. QUESTO INVECE IL RICORDO DEL MILAN DI DEJAN SAVICEVIC >>>

