Milan, il consiglio di Compagnoni: “Vlahovic servirebbe. Ecco perché”

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha spiegato il motivo per cui Dusan Vlahovic servirebbe al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' : "L'idea è cederlo a gennaio a 18 mesi dalla scadenza del contratto, quindi sarebbe ancora un'operazione fattibile. Non girano tanti soldi a gennaio e la Fiorentina non lo svende, ma è stato un errore di valutazione non cederlo nella scorsa estate: la Fiorentina doveva essere pragmatica, ma è giusta l'uscita di Commisso ed è giusto cederlo prima della scadenza. Per le caratteristiche del giocatore, nonostante i bilanci delle italiane non permettano un trasferimento, servirebbe al Milan: non ha esattamente due ragazzini davanti, ma anche alla Juve e all'Inter".