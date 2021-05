Milan, Ielpo: “Una delle emozioni più forti che ho avuto seguendo il calcio”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato del match tra Atalanta e Milan, gara che è valsa la qualificazione in Champions per il Diavolo

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv durante la trasmissione 'L'inferno del lunedì', Mario Ielpo ha parlato delle emozioni suscitate dalla gara tra Atalanta e Milan. Queste le parole dell'ex portiere rossonero. "Dopo tanti anni l'emozione di ieri sera è stata sconvolgente. La partita è stata in bilico fino all'ultimo secondo, ma ci meritavamo la qualificazione più di tutti ed abbiamo sofferto più di tutti. È stata una delle emozioni più forti che ho avuto seguendo il calcio".