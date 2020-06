Milan, Ielpo: “Pioli? Lavorare con l’ombra di Rangnick è complicato”

MILAN NEWS – Mario Ielpo, ex portiere rossonero, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Milan, soffermandosi in particolar modo su Stefano Pioli e su Gianluigi Donnarumma. Ecco le parole di Ielpo: Per Pioli potrebbe esserci la possibilità che Rangnick faccia solo il dt ma è difficile: è dura allenare quando si sa di non essere confermati. Questa situazione non inciderà sulla Coppa Italia dove l’obiettivo è tangibile, ma in campionato potrebbe influire”.

Su Donnarumma: "Il problema è venderlo prima che possa arrivare vicino alla scadenza, l'alternativa è un rinnovo che lo vincoli di più al Milan. Se il Milan non torna ad essere una delle squadre più forti le strade si dovranno separare".

