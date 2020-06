Allenatore Milan – Marchetti: “Rangnick? Vuole un incontro con Elliott”

CALCIOMERCATO MILAN -Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato di Ralf Rangnick, promesso sposo del Milan. Ecco la richiesta del tedesco: “Rangnick? Paradossalmente siamo molto avanti nell’idea che lui ha in testa per costruire il Milan, ma contestualmente il tedesco ha bisogno di un incontro fisico con la proprietà più che con Gazidis, per trovare l’accordo definitivo e portare a termine quei pensieri che ha già in testa. La sensazione che abbiamo è che il Milan del prossimo anno possa essere senza Ibrahimovic. In questo momento al Milan serve capire chi comanderà, perchè ci sono Massara e Maldini ora. Al di là del discorso allenatore, non è chiaro l’ordine gerarchico e non sappiamo se Maldini e Massara rimaranno al Milan, oltre a che tipo di ruolo avrà Rangnick e quanto sarà subordinato alla figura di Gazidis”.

