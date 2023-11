Milan, Ielpo: “Maldini e Massara? Non sono stati sostituiti”

Mario Ielpo, avvocato ed ex calciatore, ha parlato a “Piazza Affari” a TMW Radio. Argomento il Milan in particolare l'addio di Paolo Maldini

Mario Ielpo , avvocato ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio. Tanti gli argomenti tra cui il Milan . Tra la Champions, Maignan, Maldini e Massara . Ecco i pareri di Ielpo.

Sul Milan in Champions: "Finora in Champions League ha sofferto solo a Parigi. Per il resto poteva vincerle tutte. Sono arrivati due pareggi, però, che complicano la qualificazioni".