Milan, Ielpo: “Maignan lo rischierei solo se è al 100%, bisogna ragionarci”

Tra le questioni più complicate che il Milan si è trovato a dover affrontare negli ultimi mesi c'è stata anche quella relativa all'infortunio di Mike Maignan , che però è da alcuni giorni tornato in gruppo. In merito alla possibilità di vederlo in campo a breve è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it l'ex portiere Mario Ielpo , che ha sostenuto come lui lo rischierebbe solamente se il transalpino fosse al 100%. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Mario Ielpo su Mike Maignan

"E’ una situazione particolare. Se il recupero fosse avvenuto un mese fa sarebbe stato subito mandato in campo visti i mille problemi. Ora che le cose vanno bene, c’è meno fretta. Penso che debba giocare in caso sia al 100% ma andranno cauti. Se tu miri ad averlo per il Tottenham, però, hai solo due partite. Quindi bisogna raggiornarci sopra, non è facile. E’ davvero difficile capirlo. Se sta bene fisicamente da 20 giorni e gli mancava solo la partita potrebbe giocare. E’ una scelta delicata visto l’inversione di tendenza visto il buon momento di Tatarusanu". Milan, ecco il nuovo nome in attacco per giugno >>>