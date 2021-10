Milan, Ielpo: “Infortunio Maignan è un problema, ha giocato da fuoriclasse”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato dell'infortunio di Mike Maignan e di Ciprian Tatarusanu, suo naturale secondo

Mario Ielpo , ex portiere del Milan, ha parlato dell'infortunio di Mike Maignan e di Ciprian Tatarusanu, suo naturale secondo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': " E' un problema grosso perché il francese si era dimostrato un punto fermo, come temperamento, impostazione del gioco, parate. Ha giocato da fuoriclasse , ora ci saranno a disposizione due ottimi portieri".

Tatarusanu dà garanzie? "Ha esperienza, è stato a lungo in nazionale. Non è la stessa cosa però ripeto è un ottimo portiere. Si tratterà di ritrovare la confidenza della partita. Ha commesso un errore solo contro la Roma, poi ha fatto bene e si è riscattato". Le Top News di oggi: finalmente Ibrahimovic e non solo. Un club inglese su Tomori