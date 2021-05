Milan, Ielpo: “Gol di Rebic? Pioli ha visto il City di Guardiola” | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Ielpo, ex calciatore rossonero, ha parlato del gran gol segnato da Rebic contro la Juventus

Intervenuto durante la trasmissione 'L'inferno del lunedì' su Milan Tv, Mario Ielpo, ex calciatore rossonero, ha parlato del gol di Rebic. Secondo lui, la realizzazione della rete del croato è nata da uno spunto di Pioli preso dal Manchester City di Guardiola. Queste le sue parole. "Siamo tornati a quelle, non dico magie perché è un termine sbagliato, ma al fatto questa rosa tira fuori dal proprio sacco, al momento opportuno, quello che serve. In quel momento serviva che Rebic desse il colpo decisivo alla Juventus ed è uscito fuori tutto il meglio del croato. Nel primo tempo è uscito fuori un giocatore, Brahim Diaz, che per tutti non doveva giocare e invece ha dominato. Sono le magie che questa squadra quest’anno ci ha abituato a far vedere. Il gol di Rebic, così come altre azioni del Milan in questa partita, sono figlie del fatto che Pioli abbia visto il City di Guardiola. Sia con Ibra nel primo tempo e sia mettendo Rebic e non Mandzukic non ha mai avuto una punta fissa ma sempre un giocatore che si muoveva. Qui sui due centrali della Juventus ci va Calhanoglu che li fa andare in profondità e apre lo spazio per Rebic". Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore